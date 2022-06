Una ciliegia venduta all'asta per 280 euro. Ecco perché (Di martedì 28 giugno 2022) Una singola ciliegia della varietà più pregiata in Giappone ha raggiunto i 40.000 yen, 280 euro, alla prima asta dell'anno nella città di Hachinohe, nel nord del Paese . Fa parte della qualità Juno ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 giugno 2022) Una singoladella varietà più pregiata in Giappone ha raggiunto i 40.000 yen, 280, alla primadell'anno nella città di Hachinohe, nel nord del Paese . Fa parte della qualità Juno ...

