Un russo e un ucraino soci nel traffico di migranti sono stati arrestati in Sicilia

Leggi su agi

(Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Il crimine no conosce bandiere e sa benedire le alleanze, così mentre i loro connazionali si fanno la guerra, une unsi erano uniti per portare decine diattraverso il Meditrerraneo fino in. Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa e i militari della Guardia di finanza della sezione navale li hanno arreper favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco di 41 afghani e iraniani del 24 giugno. I due scafisti - un 33enne e un 30enne -intercettati al largo della riserva naturale di Vendicari, a bordo del natante, partito cinque giorni prima da una località della Turchia, esorpresi mentre cercavano di fuggire facendo rotta verso il largo. I due scafisti ...