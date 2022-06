“Un giorno il Vesuvio farà di nuovo il suo dovere” risposta shock al post di Gerardo Marino (Di martedì 28 giugno 2022) Gli insulti contro Napoli non sembrano mai avere fine. Solo di recente c’è stato il video dei tifosi della Roma che in discoteca invocavano la distruzione della città campana, con annessi migliaia di morti. Ma ancora prima sempre i tifosi giallorossi hanno invocato la morte dei napoletani, mentre festeggiavano la vittoria della Conference League. Quindi non parliamo di semplici sfottò da stadio, ma la distruzione di vite umane. Come dimenticare il famoso striscione degli illustrissimi tifosi del Verona che pubblicarono le coordinate della città di Napoli, chiedendo a Russia e Ucraina di bombardare il capoluogo campano. Ma è di oggi uno degli ultimi insulti contro Napoli e arriva da twitter che scrive: “Papere di Ospina che sono letteralmente 3 in 4 anni, ma tranquilli il Vesuvio farà il suo dovere un giorno e io godrò ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) Gli insulti contro Napoli non sembrano mai avere fine. Solo di recente c’è stato il video dei tifosi della Roma che in discoteca invocavano la distruzione della città campana, con annessi migliaia di morti. Ma ancora prima sempre i tifosi giallorossi hanno invocato la morte dei napoletani, mentre festeggiavano la vittoria della Conference League. Quindi non parliamo di semplici sfottò da stadio, ma la distruzione di vite umane. Come dimenticare il famoso striscione degli illustrissimi tifosi del Verona che pubblicarono le coordinate della città di Napoli, chiedendo a Russia e Ucraina di bombardare il capoluogo campano. Ma è di oggi uno degli ultimi insulti contro Napoli e arriva da twitter che scrive: “Papere di Ospina che sono letteralmente 3 in 4 anni, ma tranquilli ilil suoune io godrò ...

Pubblicità

jastemmonap1926 : RT @ruotesaltate: Papere di Ospina che sono letteralmente 3 in 4 anni, ma tranquilli il Vesuvio farà il suo dovere un giorno e io godrò com… - BisInterista : RT @ruotesaltate: Papere di Ospina che sono letteralmente 3 in 4 anni, ma tranquilli il Vesuvio farà il suo dovere un giorno e io godrò com… - del_vesuvio : RT @kelly25cp: Ciao porcellini ??buon #MerCuledi?? Cmq l'altro giorno al bar con questo vestitino ero senza slip ??le promesse le mantengo se… - ruotesaltate : Papere di Ospina che sono letteralmente 3 in 4 anni, ma tranquilli il Vesuvio farà il suo dovere un giorno e io god… - del_vesuvio : @Fede94129901 Buon giorno... -