“Un furto da 3 milioni”. Vacanza da incubo per il vip italiano e la moglie: ladri e bottino da record (Di martedì 28 giugno 2022) Marco Verratti, furto da 3 milioni di euro per il calciatore del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana di calcio. Si trovava in Vacanza in una zona da sogno, meta ambita di tantissimi vip, quando ha fatto la bruttissima scoperta. I malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione in cui hanno deciso di risiedere lui in compagnia della moglie e hanno fatto il colpo grosso. Tra l’altro, la villa in questione appartiene ad un altro grande campione del calcio, che ha scritto pagine memorabili in passato. Marco Verratti, furto da 3 milioni di euro subito. Invece, solamente alcuni giorni fa, alcuni ladri sono entrati nel negozio del padre di Anna Tatangelo, forzando l’ingresso per poi rubare il furgoncino. I poliziotti del commissariato di Sora che si stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Marco Verratti,da 3di euro per il calciatore del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana di calcio. Si trovava inin una zona da sogno, meta ambita di tantissimi vip, quando ha fatto la bruttissima scoperta. I malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione in cui hanno deciso di risiedere lui in compagnia dellae hanno fatto il colpo grosso. Tra l’altro, la villa in questione appartiene ad un altro grande campione del calcio, che ha scritto pagine memorabili in passato. Marco Verratti,da 3di euro subito. Invece, solamente alcuni giorni fa, alcunisono entrati nel negozio del padre di Anna Tatangelo, forzando l’ingresso per poi rubare il furgoncino. I poliziotti del commissariato di Sora che si stanno ...

FBiasin : “Furto da circa tre milioni per #Verratti nella sua casa vacanze a Ibiza”. Si è portato due cose. - Alexandra_Legis : Se qualcuno va in vacanza con 3 milioni di euro tra gioielli e danaro la notizia non è il furto. #Verratti #Ibiza - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Verratti vittima di un furto da 3 milioni di euro ad Ibiza: Verratti vi… - CorSport : #Verratti derubato a #Ibiza: furto da 3 milioni di euro?? - infoitsport : Furto in casa di Ronaldo: tre milioni di refurtiva nella villa del Fenomeno…mentre c’era Verratti! -