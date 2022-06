Ultim’ora, il Monza sta per chiudere l’acquisto del difensore! Napoli beffato? (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo essere stato a lungo accostato al Napoli, Nicolò Casale è sempre più vicino ad un altro club italiano, il Monza. La squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha superato la concorrenza del Napoli e della Lazio. L’incontro tra le parti sta avvenendo proprio adesso, presso l’hotel Bulgari di Milano. La notizia è stata data da Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia. Un vero e proprio blitz dunque quello della neopromossa per assicurarsi il centrale degli Scaligeri. FOTO: Getty – Nicolò Casale Hellas VeronaDa tempo seguito dalla Lazio e anche dal Napoli, Nicolò Casale sembrerebbe quindi sempre più vicino ad indossare la maglia del Monza. Il classe ’98, non è un segreto, era da tempo un obiettivo azzurro specialmente vista la possibile partenza di Kalidou Koulibaly. Dopo una ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo essere stato a lungo accostato al, Nicolò Casale è sempre più vicino ad un altro club italiano, il. La squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha superato la concorrenza dele della Lazio. L’incontro tra le parti sta avvenendo proprio adesso, presso l’hotel Bulgari di Milano. La notizia è stata data da Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia. Un vero e proprio blitz dunque quello della neopromossa per assicurarsi il centrale degli Scaligeri. FOTO: Getty – Nicolò Casale Hellas VeronaDa tempo seguito dalla Lazio e anche dal, Nicolò Casale sembrerebbe quindi sempre più vicino ad indossare la maglia del. Il classe ’98, non è un segreto, era da tempo un obiettivo azzurro specialmente vista la possibile partenza di Kalidou Koulibaly. Dopo una ...

Pubblicità

ferrantelli94 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MONZA, POSSIBILE DOPPIO COLPO A CENTROCAMPO Oltre a Sensi, sempre vivo l'interesse per Pessina #SkySport #… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MONZA, POSSIBILE DOPPIO COLPO A CENTROCAMPO Oltre a Sensi, sempre vivo l'interesse per Pessina #SkySport #… - Bubu_Inter : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MONZA, POSSIBILE DOPPIO COLPO A CENTROCAMPO Oltre a Sensi, sempre vivo l'interesse per Pessina #SkySport #… - dstcanna : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MONZA, POSSIBILE DOPPIO COLPO A CENTROCAMPO Oltre a Sensi, sempre vivo l'interesse per Pessina #SkySport #… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il #Monza è interessato anche ad Andrea #Petagna! [ lanciata da @Erfaina1988 e confermata da… -

Italia Paese per vecchi (e poveri)/ Facci: "è allarme, i più ricchi fanno meno figli" ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Monza: 19enne egiziano arrestato per violenza sessuale "I PIÙ RICCHI NON FANNO FIGLI": L'ALLARME DI FILIPPO FACCI Ad oggi e nei prossimi anni si conteranno 7 nascite e ... Tessera sanitaria, possibile multa di 100 euro/ Chi rischia la sanzione dal Fisco ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Monza: 19enne egiziano arrestato per violenza sessuale Tessera sanitaria, chi rischia la multa La dichiarazione dei redditi precompilata, spiega il Fisco, potrebbe ... ULTIME NOTIZIE/oggi: 19enne egiziano arrestato per violenza sessuale "I PIÙ RICCHI NON FANNO FIGLI": L'ALLARME DI FILIPPO FACCI Ad oggi e nei prossimi anni si conteranno 7 nascite e ...ULTIME NOTIZIE/oggi: 19enne egiziano arrestato per violenza sessuale Tessera sanitaria, chi rischia la multa La dichiarazione dei redditi precompilata, spiega il Fisco, potrebbe ...