Ultime Notizie – Usa | treno deraglia in Missouri | vittime e almeno 50 feriti

(Di martedì 28 giugno 2022) Morti ein un tragico incidente avvenuto in, dove undell’Amtrak èto dopo aver travolto un camion fermo sui binari all’altezza della città di Mendon verso le 12:42 ora locale. Are sono state otto carrozze passeggeri e due locomotive. Eric McKenzie, il sovrintendente del servizio di ambulanza della contea di Chariton, ha detto a ABC News che ci sono più50 persone rimaste ferite nell’incidente. Ilera in viaggio da Los Angeles a Chicago con a bordo 243 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione