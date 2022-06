Ultime Notizie – Ucraina | “Morti 35 250 soldati Russia in guerra”

(Di martedì 28 giugno 2022) Sono 35.250 idellaindal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 35.250 uomini, 1567 carri armati, 3704 mezzi corazzati, 778 sistemi d’artiglieria, 243 lanciarazzi multipli, 102 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 185 elicotteri, 2589 autoveicoli, 14 unità navali e 636 droni. Secondo Kiev, inoltre, sono 341 i bambini uccisi in ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #MarioDraghi, uniti su #Kiev, se perde perdono le democrazie: - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - TuttoASRoma : Zaniolo, vicolo cieco - junews24com : Di Maria Juve, sì ai bianconeri da Ibiza: tutti i retroscena dell’affare -

Il Sole 24 ORE

... cosa significa Il G7 insiste "Una serie disull'offerta limitata ha rafforzato il mercato ... Brent e WTI scambiano oltre i 110 dollari al barile, in evidente rialzo dallegiornate più ...Tragedia della strada il 27 giugno, poco dopo le 18.30, sulla Provinciale 7 a Correzzola ( Padova ): nella fuoriuscita autonoma di uno scooter - guidato da un 60enne con a bordo la figlia - ci sono ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.747 nuovi casi (+49,34% in 7 giorni) e 63 morti Ma ogni quartiere rivendica, ovviamente, un'attenzione particolare o quantomeno di non essere abbandonato. L'ultima segnalazione in materia di rifiuti arriva da via delle Casermette: una residente e ...For more information, visit www.denodo.com or call +1 877 556 2531 (US) / +44 (0) 20 7869 8053 (UK) / +65 6950 7489 (Singapore). View source version on businesswire.com: ...