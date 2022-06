Ultime Notizie – Ucraina | missile Russia su centro commerciale | 18 morti – Video

(Di martedì 28 giugno 2022) E’ salito a 18il nuovo bilancio delle vittime dell’attacco missilistico dellacontro ilAmstor a Kremenchuk, nella regionedi Poltava. Lo riporta la Bbc, mentre il presidente americano Joe Biden su Twitter ha definito “crudele l’attacco dellacontro i civili” nel. In precedenza il responsabile del Servizio statale di emergenza ucraino nella regione di Poltava, Serhiy Kruk, aveva parlato di almeno “16 persone rimaste uccise e 59 ferite, 25 delle quali ricoverate in ospedale”, riferendo – come ha riportato Ukrinform – delle operazioni dei soccorritori. “Siamo solidali con il popolo ucraino – ha ribadito Biden – Come dimostrato al G7, gli Stati Uniti insieme ad alleati e partner ...

Il turismo al Sud crescerà del 40% nel 2022, si legge nel recentissimo report di Srm, la Società di studi e ricerche sul Mezzogiorno collegata al Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha approfondito il tema ...Eccolo il concorso per l'assunzione di 500 operatori ecologici in Asìa : 350 subito, entro fine anno, gli altri nei prossimi due anni. Ai 500 si devono aggiungere i lavoratori degli ex Cub che sono ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.747 nuovi casi (+49,34% in 7 giorni) e 63 morti