Ultime Notizie – Spazio, Bernardini (ArianeGroup): “Mercato libero? Non giochiamo al ‘Monopoli'” (Di martedì 28 giugno 2022) Sul Mercato delle attività spaziali “ho qualche piccola riserva” quando si parla di liberalizzare e liberare il Mercato istituzionale da norme e regole, “perché noi siamo già molto autonomi ma a me sembra come se stessimo giocando ad una partita di ‘Monopoli’: noi abbiamo rispettato ogni regola da 40 anni ed ora tutti chiedono di liberare Mercato. La mia impressione è – sempre parafrasando il gioco del ‘Monopoli’ – come se volessero arrivare direttamente al ‘Parco della Vittoria’. Insomma o giochiamo tutti con le stesse regole, o cambiamo gioco”. A scandirlo conversando con l’Adnkronos è l’ingegnere Morena Bernardini, direttrice Strategia di ArianeGroup, che oggi è intervenuta alla seconda giornata di lavori promossa dall’Esa a Palermo, a Palazzo dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Suldelle attività spaziali “ho qualche piccola riserva” quando si parla di liberalizzare e liberare ilistituzionale da norme e regole, “perché noi siamo già molto autonomi ma a me sembra come se stessimo giocando ad una partita di’: noi abbiamo rispettato ogni regola da 40 anni ed ora tutti chiedono di liberare. La mia impressione è – sempre parafrasando il gioco del’ – come se volessero arrivare direttamente al ‘Parco della Vittoria’. Insomma otutti con le stesse regole, o cambiamo gioco”. A scandirlo conversando con l’Adnkronos è l’ingegnere Morena, direttrice Strategia di, che oggi è intervenuta alla seconda giornata di lavori promossa dall’Esa a Palermo, a Palazzo dei ...

