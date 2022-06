Ultime Notizie – Sean Penn a Kiev da Zelensky: “Un film per raccontare la guerra” – Video (Di martedì 28 giugno 2022) Sean Penn a Kiev in visita dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. L’attore e regista sta realizzando un documentario sulla guerra. “Era a Kiev il primo giorno dell’invasione e ha visto con i suoi occhi l’aggressione della Russia”, ricorda Zelensky. “Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film”, aggiunge il presidente, che ringrazia “Sean per il sostegno al nostro Stato e alla nostra gente”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022)in visita dal presidente dell’Ucraina Volodymyr. L’attore e regista sta realizzando un documentario sulla. “Era ail primo giorno dell’invasione e ha visto con i suoi occhi l’aggressione della Russia”, ricorda. “Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sullagrazie al suo”, aggiunge il presidente, che ringrazia “per il sostegno al nostro Stato e alla nostra gente”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

