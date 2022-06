Ultime Notizie – Russia: “Stop guerra oggi se Ucraina disarma nazionalisti” (Di martedì 28 giugno 2022) Le ostilità in Ucraina potrebbero terminare “entro oggi se solo Kiev ordinasse ai nazionalisti di deporre le armi”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta alle osservazioni del Presidente ucraino Volodymir Zelensky, per cui una la guerra finirà entro l’inverno. La Russia, ha aggiunto Peskov, chiede anche all’Ucraina di “rispondere positivamente alle richieste della Russia”. Il resto “sono solo speculazioni del Presidente”. La Russia intanto ha vietato l’ingresso nel paese alla moglie e alla figlia del presidente americano Joe Biden, Jill e Ashley, che – ha annunciato il ministero degli Esteri a Mosca – non saranno più autorizzate a viaggiare in Russia. Lo stesso presidente e il segretario di Stato Antony ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Le ostilità inpotrebbero terminare “entrose solo Kiev ordinasse aidi deporre le armi”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta alle osservazioni del Presidente ucraino Volodymir Zelensky, per cui una lafinirà entro l’inverno. La, ha aggiunto Peskov, chiede anche all’di “rispondere positivamente alle richieste della”. Il resto “sono solo speculazioni del Presidente”. Laintanto ha vietato l’ingresso nel paese alla moglie e alla figlia del presidente americano Joe Biden, Jill e Ashley, che – ha annunciato il ministero degli Esteri a Mosca – non saranno più autorizzate a viaggiare in. Lo stesso presidente e il segretario di Stato Antony ...

