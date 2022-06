Ultime Notizie – Putin in Tagikistan, primo viaggio da inizio guerra – Video (Di martedì 28 giugno 2022) Il Presidente russo Vladimir Putinè arrivato in Tagikistan per la sua prima visita all’estero dall’inizio della guerra con l’Ucraina. Putin avrà un colloquio conil suo omologo tagiko Emomali Rahmon e poi proseguirà il suo viaggio in Turkmenistan, dove parteciperà al vertice dei Paesi del Mar Caspio (con la partecipazione anche di Azerbaigian, Kazakistan e Iran). L’ultima volta che il presidente aveva lasciato la Russia era stato all’inizio di febbraio, quando aveva visitato Pechino per colloqui con il suo omologo cinese Xi Jinping in occasione dell’inaugurazione dellle Olimpiadi invernali Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Il Presidente russo Vladimirè arrivato inper la sua prima visita all’estero dall’dellacon l’Ucraina.avrà un colloquio conil suo omologo tagiko Emomali Rahmon e poi proseguirà il suoin Turkmenistan, dove parteciperà al vertice dei Paesi del Mar Caspio (con la partecipazione anche di Azerbaigian, Kazakistan e Iran). L’ultima volta che il presidente aveva lasciato la Russia era stato all’di febbraio, quando aveva visitato Pechino per colloqui con il suo omologo cinese Xi Jinping in occasione dell’inaugurazione dellle Olimpiadi invernali Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

