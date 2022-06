Ultime Notizie – Nato, “da Svezia e Finlandia ok a estradizione terroristi” (Di martedì 28 giugno 2022) Finlandia e Svezia hanno accettato di prendere passi concreti sull’estradizione in Turchia di “terroristi” che si trovano sul proprio territorio. E’ quanto sostiene l’emittente Trt, che cita il direttorato turco per le comunicazioni, secondo cui i due Paesi – nei confronti dei quali Ankara ha rimosso il veto al loro ingresso nella Nato – hanno accettato di cooperare “nella lotta contro il Pkk e le sue estensioni” e di “impedire la propaganda terroristica contro la Turchia”. Hanno inoltre concordato di “non imporre embargo sull’industria della difesa turca e di aumentare la cooperazione”. E’ stata, inoltre, concordata la creazione di “un meccanismo permanente congiunto, con funzionari di intelligence, di giustizia e di sicurezza per l’attuazione del memorandum”. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022)hanno accettato di prendere passi concreti sull’in Turchia di “” che si trovano sul proprio territorio. E’ quanto sostiene l’emittente Trt, che cita il direttorato turco per le comunicazioni, secondo cui i due Paesi – nei confronti dei quali Ankara ha rimosso il veto al loro ingresso nella– hanno accettato di cooperare “nella lotta contro il Pkk e le sue estensioni” e di “impedire la propagandaca contro la Turchia”. Hanno inoltre concordato di “non imporre embargo sull’industria della difesa turca e di aumentare la cooperazione”. E’ stata, inoltre, concordata la creazione di “un meccanismo permanente congiunto, con funzionari di intelligence, di giustizia e di sicurezza per l’attuazione del memorandum”. Adnkronos, ...

