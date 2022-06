Ultime Notizie – Migranti, 22 dispersi in tragico salvataggio nel Mediterraneo centrale (Di martedì 28 giugno 2022) tragico salvataggio nel Mediterraneo centrale. A quanto riporta Msf Sea, nel naufragio ci sarebbero 22 dispersi e 71 sopravvissuti, mentre una persona è morta più tardi a bordo. “Attualmente si stanno organizzando le evacuazioni mediche”, scrive Msf su Twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022)nel. A quanto riporta Msf Sea, nel naufragio ci sarebbero 22e 71 sopravvissuti, mentre una persona è morta più tardi a bordo. “Attualmente si stanno organizzando le evacuazioni mediche”, scrive Msf su Twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - reggiotv : Numero dei ricoveri da Covid 19 in area medica in crescita, in Calabria, nelle ultime 24 ore. I nuovi degenti - nel… - Giorg43_ : RT @gibzayn: viste le ultime notizie su skriniar ho dovuto adattarmi - zazoomblog : Petagna il Monza insiste il Verona libera Simeone c’è il Napoli: le ultime notizie - #Petagna #Monza #insiste… -