Ultime Notizie – Meteo Italia | Caronte e caldo record al Centro-Sud Temporali a Nord

Italia divisa in due dal Meteo oggi 28 giugno. Ancora Caronte e caldo record al Centro e al Sud, pioggia e Temporali violenti al Nord. Sole e temperature elevate saranno una costante anche nelle prossime ore dal Centro in giù. A Roma ieri, con 40,7 gradi, è stato superato di ben 2 gradi il precedente record del 2019 per quanto riguarda giugno ed è superato di 0,2 gradi il record storico assoluto di sempre che risaliva all'agosto 2007. Ma anche a Firenze e Latina il valore max è stato da primato. In altre zone, una breve intensa pausa temporalesca è in arrivo oggi: i fenomeni più violenti colpiranno Piemonte, Lombardia e Liguria ma attenzione anche ad Emilia, Nord Veneto, ...

