Ultime Notizie – Giochi del Mediterraneo, Maggio oro in All Around di ginnastica artistica (Di martedì 28 giugno 2022) Il secondo oro della spedizione azzurra ai Giochi del Mediterraneo ad Orano arriva ancora dalla ginnastica artistica. Lo firma Martina Maggio che, dopo aver contribuito alla conquista della medaglia nella prova a squadre, ha vinto anche nel concorso generale individuale con 54.864 punti. Nell’All Around è stata sfida fino all’ultimo, per il gradino più alto del podio, con l’altra azzurra in gara, Asia D’Amato che deve accontentarsi dell’argento (con il punteggio di 54.065). Terza la francese Carolann Heduit (53.065). Una gara quasi mai in discussione, con la francese che ha tentato di inserirsi nella lotta tra la lombarda e la ligure ma alla fine è costretta a capitolare. Grande prestazione di Maggio soprattutto alla trave e al corpo libero dove ha staccato tutte e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Il secondo oro della spedizione azzurra aidelad Orano arriva ancora dalla. Lo firma Martinache, dopo aver contribuito alla conquista della medaglia nella prova a squadre, ha vinto anche nel concorso generale individuale con 54.864 punti. Nell’Allè stata sfida fino all’ultimo, per il gradino più alto del podio, con l’altra azzurra in gara, Asia D’Amato che deve accontentarsi dell’argento (con il punteggio di 54.065). Terza la francese Carolann Heduit (53.065). Una gara quasi mai in discussione, con la francese che ha tentato di inserirsi nella lotta tra la lombarda e la ligure ma alla fine è costretta a capitolare. Grande prestazione disoprattutto alla trave e al corpo libero dove ha staccato tutte e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - corona_tweet : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, ultimi dati. In #Italia altri 83.555 casi e 69 vittime: - sole24ore : ?? #Coronavirus, ultimi dati. In #Italia altri 83.555 casi e 69 vittime: - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 83.555 nuovi positivi, 69 vittime nelle ultime 24 ore - -