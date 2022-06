Ultime Notizie – G7 Germania, lanciata alleanza per sicurezza alimentare con Banca Mondiale (Di martedì 28 giugno 2022) Per contrastare la crisi alimentare innescata dalla guerra in Ucraina, i leader del G7 in Germania lanciano un’alleanza globale per la sicurezza alimentare, insieme alla Banca Mondiale. Lo annunciano i leader in un comunicato in materia di sicurezza alimentare. Il G7 si impegna a stanziare “4,5 miliardi di dollari” aggiuntivi per “proteggere i più vulnerabili dalla fame e dalla malnutrizione”. I Sette si impegnano a far sì che le sanzioni contro la Russia non ostacolino le esportazioni di derrate alimentari, neppure quelle dalla Russia, e fanno appello a tutti i Paesi ad “evitare eccessivi accumuli di alimenti”, perché potrebbero innescare “ulteriori aumenti dei prezzi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Per contrastare la crisiinnescata dalla guerra in Ucraina, i leader del G7 inlanciano un’globale per la, insieme alla. Lo annunciano i leader in un comunicato in materia di. Il G7 si impegna a stanziare “4,5 miliardi di dollari” aggiuntivi per “proteggere i più vulnerabili dalla fame e dalla malnutrizione”. I Sette si impegnano a far sì che le sanzioni contro la Russia non ostacolino le esportazioni di derrate alimentari, neppure quelle dalla Russia, e fanno appello a tutti i Paesi ad “evitare eccessivi accumuli di alimenti”, perché potrebbero innescare “ulteriori aumenti dei prezzi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

