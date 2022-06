Ultime Notizie – Eurispes, nuovo codice autoregolamentazione per vendita prodotti senza combustione (Di martedì 28 giugno 2022) L’Istituto Eurispes presenta oggi con una conferenza stampa a Roma presso la Sala convegni ‘Gianfranco Imperatori’ dell’Associazione Civita, il codice di autoregolamentazione in merito alla comunicazione e alla vendita dei prodotti senza combustione (liquidi da inalazione senza combustione, con o senza nicotina, e i tabacchi da inalazione senza combustione nonché i relativi dispositivi elettronici per il loro utilizzo) per assicurare la massima salvaguardia dei minori e dei non fumatori e identificare formule e modalità di corretta informazione per i fumatori adulti verso una scelta consapevole rispetto a comportamenti e abitudini potenzialmente meno dannosi per la salute. Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) L’Istitutopresenta oggi con una conferenza stampa a Roma presso la Sala convegni ‘Gianfranco Imperatori’ dell’Associazione Civita, ildiin merito alla comunicazione e alladei(liquidi da inalazione, con onicotina, e i tabacchi da inalazionenonché i relativi dispositivi elettronici per il loro utilizzo) per assicurare la massima salvaguardia dei minori e dei non fumatori e identificare formule e modalità di corretta informazione per i fumatori adulti verso una scelta consapevole rispetto a comportamenti e abitudini potenzialmente meno dannosi per la salute. Il ...

