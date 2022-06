Ultime Notizie – Draghi: "Putin al G20? Solo da remoto" – Video (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin “non verrà al G20. Quello che potrà succedere, anche un intervento da remoto, vedremo”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa dopo il G7, risponde così ad una domanda sulla partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Vladimir“non verrà al. Quello che potrà succedere, anche un intervento da, vedremo”. Il presidente del Consiglio Mario, nella conferenza stampa dopo il G7, risponde così ad una domanda sulla partecipazione del presidente russo Vladimiral prossimo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

