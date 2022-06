Ultime Notizie – Dalle Mura Aureliane alla riva del Tevere, ecco ‘Caput Mundi’ gli interventi del Pnrr per Roma e Lazio (Di martedì 28 giugno 2022) Dal restauro e valorizzazione delle Mura Aureliane alla riqualificazione della riva sinistra del Tevere, dagli interventi su ville storiche, chiese, aree archeologiche e i Fori al Museo diffuso di Testaccio. Sono solo alcuni dei 335 interventi su 283 siti archeologici/culturali, che verranno realizzati da vari soggetti attuatori nell’ambito del progetto ‘Caput Mundi’ che sfrutta così l’opportunità del Pnrr in coincidenza con il Giubileo 2025. Le misure sono state presentate nel corso di una conferenza stampa dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia e dal commissario straordinario per il Giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sei le linee di intervento di ‘Caput Mundi‘: il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Dal restauro e valorizzazione delleriqualificazione dellasinistra del, daglisu ville storiche, chiese, aree archeologiche e i Fori al Museo diffuso di Testaccio. Sono solo alcuni dei 335su 283 siti archeologici/culturali, che verranno realizzati da vari soggetti attuatori nell’ambito del progettoche sfrutta così l’opportunità delin coincidenza con il Giubileo 2025. Le misure sono state presentate nel corso di una conferenza stampa dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia e dal commissario straordinario per il Giubileo e sindaco diRoberto Gualtieri. Sei le linee di intervento diMundi‘: il ...

