Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 11.171 casi e 5 decessi. A Roma i contagi sono 6.252 (Di martedì 28 giugno 2022) sono 11.171 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 28 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano anche 5 decessi. I ricoverati sono 588 (-9 rispetto a ieri), 51 le terapie intensive (stabili) e +8.530 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%. I casi a Roma città sono a quota 6.252. E’ il dato più alto dal 29 marzo scorso. Nel dettaglio, questi i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 2.309 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.298 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022)11.171 ida coronavirus nel, 28 giugno 2022, secondo numeri e datidel bollettino della Regione. Si registrano anche 5. I ricoverati588 (-9 rispetto a ieri), 51 le terapie intensive (stabili) e +8.530 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%. Icittàa quota 6.252. E’ il dato più alto dal 29 marzo scorso. Nel dettaglio, questi i numeri delle24 ore. Asl1:2.309 i nuovie 3 i; Asl2:2.298 i nuovie 1 decesso; Asl3:...

