Ultime Notizie – Covid oggi Campania, 10.602 contagi e 5 morti: bollettino 28 giugno (Di martedì 28 giugno 2022) Sono 10.602 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 28 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 32.615 test. I test risultati positivi sono il 32,5% del totale. Sono 5 i nuovi decessi riportati nel bollettino odierno, 4 avvenuti nelle Ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Negli ospedali della Campania sono 27 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 416 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Sono 10.602 ida coronavirus in, 282022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 5. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 32.615 test. I test risultati positivi sono il 32,5% del totale. Sono 5 i nuovi decessi riportati nelodierno, 4 avvenuti nelle48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Negli ospedali dellasono 27 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 416 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - CROSSDEV_Social : RT @CISPorg: ??I rifugiati nel mondo sono oltre 82 milioni?? Salvare vite umane in situazioni di conflitti o disastri naturali è un impegno c… - dimeo_s : Il cda di Abc vuole lo stipendio da palazzo San Giacomo - MarsulloEdoard1 : RT @sole24ore: ?? La #Russia conferma che l’invito a #Putin a partecipare al #G20 in #Indonesia è stato ricevuto. Lo rende noto il #Cremlino… -