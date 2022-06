Ultime Notizie – Assalto a Capitol Hill, “Trump sapeva dei manifestanti armati” (Di martedì 28 giugno 2022) L’ex presidente americano Donald Trump sapeva che molti dei suoi sostenitori erano armati quando esortò la folla a marciare sul Campidoglio il 6 gennaio 2021. E’ quanto emerge dalla testimonianza resa oggi da Cassidy Hutchinson, ex collaboratrice dell’allora capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows. Convocata dalla Commissione d’inchiesta della Camera sul 6 gennaio, Hutchinson ha raccontato che Trump era “furioso” che molti dei suoi sostenitori non fossero stati fatti entrare al suo comizio all’Ellipse, vicino Capitol Hill, perché erano armati. “Ho sentito il presidente dire: non me ne f.. niente che hanno armi. Non mi faranno del male. Portate via quei f.. mag”, ha riferito Hutchinson, riferendosi ai magnetometri usati dal Secret Service per controllare gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) L’ex presidente americano Donaldche molti dei suoi sostenitori eranoquando esortò la folla a marciare sul Campidoglio il 6 gennaio 2021. E’ quanto emerge dalla testimonianza resa oggi da Cassidy Hutchinson, ex collaboratrice dell’allora capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows. Convocata dalla Commissione d’inchiesta della Camera sul 6 gennaio, Hutchinson ha raccontato cheera “furioso” che molti dei suoi sostenitori non fossero stati fatti entrare al suo comizio all’Ellipse, vicino, perché erano. “Ho sentito il presidente dire: non me ne f.. niente che hanno armi. Non mi faranno del male. Portate via quei f.. mag”, ha riferito Hutchinson, riferendosi ai magnetometri usati dal Secret Service per controllare gli ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - IsMadeInItaly_T : RT @Bluefidel47: Pubblicate, queste notizie non debbono essere soffocate. - 1968Niki : RT @Bluefidel47: Pubblicate, queste notizie non debbono essere soffocate. - zazoomblog : Ultime Notizie – Putin in Tagikistan primo viaggio da inizio guerra – Video - #Ultime #Notizie #Putin #Tagikistan… -