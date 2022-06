Ultime Notizie – Animali, test Altroconsumo valuta caratteristiche e convenienza alimenti per gatti (Di martedì 28 giugno 2022) Gli Animali domestici sono sempre più parte integrante delle famiglie italiane; molte persone scelgono il gatto come amico a quattro zampe. A volte può essere difficile scegliere cosa dare loro da mangiare, in quanto l’offerta di cibo è molto ampia. Spesso al supermercato o nei negozi specializzati non si sa quale alimento è quello più adatto per il nostro gatto. A volte si sceglie quello più caro, pensando di acquistare un cibo gourmet, ma non è sempre così. Per questo motivo, Altroconsumo, con l’aiuto di soci e sostenitori che hanno aderito alla piattaforma ACMakers e con diversi test di laboratorio, ha analizzato 29 prodotti tra cibo per gatti secco e umido, al fine di orientare i consumatori nella scelta dei prodotti migliori sul mercato. Del test è emerso che, a dispetto della denominazione e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Glidomestici sono sempre più parte integrante delle famiglie italiane; molte persone scelgono il gatto come amico a quattro zampe. A volte può essere difficile scegliere cosa dare loro da mangiare, in quanto l’offerta di cibo è molto ampia. Spesso al supermercato o nei negozi specializzati non si sa quale alimento è quello più adatto per il nostro gatto. A volte si sceglie quello più caro, pensando di acquistare un cibo gourmet, ma non è sempre così. Per questo motivo,, con l’aiuto di soci e sostenitori che hanno aderito alla piattaforma ACMakers e con diversidi laboratorio, ha analizzato 29 prodotti tra cibo persecco e umido, al fine di orientare i consumatori nella scelta dei prodotti migliori sul mercato. Delè emerso che, a dispetto della denominazione e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - AnsaVeneto : Covid: Veneto, +9.792 contagi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 5, balzo dei ricoveri in area medica #ANSA - junews24com : Ranocchia Juve: altra ipotesi per il futuro del centrocampista. Ultime - - ciccioetna : Biagio Conte gravissimo in ospedale, la chiesa prega per il missionario laico - BlogSicilia - Ultime notizie dalla… -