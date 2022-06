Uk, la premier scozzese annuncia il referendum secessionista: si terrà il 19 ottobre 2023 (Di martedì 28 giugno 2022) La premier indipendentista scozzese Nicola Sturgeon ha rilanciato la sfida al governo Centrale sul nuovo referendum per la secessione da Londra, annunciando la presentazione di un progetto di legge ... Leggi su globalist (Di martedì 28 giugno 2022) LaindipendentistaNicola Sturgeon ha rilanciato la sfida al governo Centrale sul nuovoper la secessione da Londra,ndo la presentazione di un progetto di legge ...

Pubblicità

you_trend : ?? #BREAKING La premier scozzese Nicola Sturgeon propone il 19 ottobre 2023 come data per un secondo referendum sull… - trdntenza : RT @you_trend: ?? #BREAKING La premier scozzese Nicola Sturgeon propone il 19 ottobre 2023 come data per un secondo referendum sull'indipend… - BraxLollo : RT @you_trend: ?? #BREAKING La premier scozzese Nicola Sturgeon propone il 19 ottobre 2023 come data per un secondo referendum sull'indipend… - senesedoc79 : RT @you_trend: ?? #BREAKING La premier scozzese Nicola Sturgeon propone il 19 ottobre 2023 come data per un secondo referendum sull'indipend… - PecoraleLuigi : RT @you_trend: ?? #BREAKING La premier scozzese Nicola Sturgeon propone il 19 ottobre 2023 come data per un secondo referendum sull'indipend… -