UFFICIALE – Annunciato lo spareggio Scudetto, novità anche sulle sostituzioni (Di martedì 28 giugno 2022) Adesso è anche UFFICIALE: la Serie A ha introdotto lo spareggio Scudetto a partire dalla prossima stagione. L’annuncio arriva dalla Lega che ne ha deliberato la decisione. In particolare, la gara si disputerà (con i tiri di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’) nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A. Nel caso in cui le squadre a pari punti dovessero essere tre, una classifica avulsa determinerebbe le due formazioni che avrebbero diritto di giocarsi lo spareggio. La conferma arriva dopo i rumors ufficiosi che si sono rincorsi nel corso di queste ultime settimane. Napoli Roma stadio MaradonaGli spareggi in caso di Scudetto non sono l’unica novità decretata dalla ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Adesso è: la Serie A ha introdotto loa partire dalla prossima stagione. L’annuncio arriva dalla Lega che ne ha deliberato la decisione. In particolare, la gara si disputerà (con i tiri di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’) nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A. Nel caso in cui le squadre a pari punti dovessero essere tre, una classifica avulsa determinerebbe le due formazioni che avrebbero diritto di giocarsi lo. La conferma arriva dopo i rumors ufficiosi che si sono rincorsi nel corso di queste ultime settimane. Napoli Roma stadio MaradonaGli spareggi in caso dinon sono l’unicadecretata dalla ...

