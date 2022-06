Ue: Draghi, 'in area euro non prevista recessione, Italia meglio del previsto' (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Per ora l'economia dell'area euro sta rallentando, ma non stiamo prevedendo una recessione, l'economia Italiana sta andando meglio di quanto ci aspettavamo qualche mese fa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Per ora l'economia dell'sta rallentando, ma non stiamo prevedendo una, l'economiana sta andandodi quanto ci aspettavamo qualche mese fa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7.

