Ucraina, ultime notizie. I russi colpiscono centrale elettrica Kryvyi Rih (Di martedì 28 giugno 2022) Al momento è di 18 morti e 59 feriti il bilancio del bombardamento russo su un centro commerciale dell’Ucraina centrale. “Crimine di guerra”, lo definisce il G7. Un attacco “crudele e atroce”, per Biden. Un “atto terroristico spudorato”, secondo Zelensky. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu, su richiesta di Kiev Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 giugno 2022) Al momento è di 18 morti e 59 feriti il bilancio del bombardamento russo su un centro commerciale dell’. “Crimine di guerra”, lo definisce il G7. Un attacco “crudele e atroce”, per Biden. Un “atto terroristico spudorato”, secondo Zelensky. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu, su richiesta di Kiev

