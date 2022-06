Ucraina | strage di civili che facevano shopping nel centro commerciale

Leggi su velvetmag

(Di martedì 28 giugno 2022) Stragi senza fine in. La guerra non si ferma e imuoiono assassinati nella barbarie che si consuma in piena Europa, senza il benché minimo segnale di distensione e di pace. Un massacro diè avvenuto in unstracolmo di clienti, il 27 giugno a Kremenchuk, nella regione di Poltava (centrale) sulle rive del fiume Dnirpo. Centinaia di persone, forse più di mille, stavano facendo acquisti all’interno dell’Amstor, a 300 metri dalla stazione ferroviaria. Poco prima delle 16 due missili russi hanno centrato in pieno la struttura provocando almeno 18 morti e oltre 50 feriti. Sei dei quali in condizioni gravi. Ma per le autorità il conteggio delle vittime potrebbe crescere ancora. C’è infatti difficoltà a domare l’incendio seguito al bombardamento. ...