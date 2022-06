Ucraina | si aggrava il bilancio dell' attacco a Kremenchuk

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Siile vittimeal centro commerciale di, città'oblast di Poltava, nel cuore. Secondo quanto comunicato dal Servizio statale ucraino per le emergenze, ci sarebbero 18 morti e 59 feriti.Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si tratta di “uno degli attacchi terroristici più provocatoria storia europea”. “Una città tranquilla – ha continuato nel suo discorso serale -, un normale centro commerciale con dentro donne, bambini, comuni civili. Prima'allarme aereo c'erano circa mille persone. Fortunatamente, per quanto ne sappiamo in questo momento, molte persone sono riuscite a uscire in tempo”, ha aggiunto. Su ...