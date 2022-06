Ucraina, Sean Penn da Zelensky: “Un film per raccontare la guerra” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi l’attore e regista americano Sean Penn, che sta girando un documentario sulla guerra. “Era a Kiev il primo giorno dell’invasione su vasta scala e ha visto con i suoi occhi cosa fosse l’aggressione russa”, ricorda Zelensky. “Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film”, aggiunge il presidente, che ringrazia “Sean per il sostegno al nostro Stato e alla nostra gente”. All’incontro tra Volodymyr Zelensky e il premio Oscar Sean Penn ha partecipato anche il capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Andriy Yermak, che su Telegram riferisce: “Sean ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Volodymyrha incontrato oggi l’attore e regista americano, che sta girando un documentario sulla. “Era a Kiev il primo giorno dell’invasione su vasta scala e ha visto con i suoi occhi cosa fosse l’aggressione russa”, ricorda. “Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sullagrazie al suo”, aggiunge il presidente, che ringrazia “per il sostegno al nostro Stato e alla nostra gente”. All’incontro tra Volodymyre il premio Oscarha partecipato anche il capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Andriy Yermak, che su Telegram riferisce: “...

