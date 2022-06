Ucraina, Russi negano bombe su centro commerciale: 'arsenale vicino 'obiettivo'. Kiev: 'Vergogna' (Di martedì 28 giugno 2022) - Salito a 20 morti il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico di ieri contro uno shopping mall di Kremenchuk. I Russi affermano di aver colpito un vicino deposito di armi ucraine, molti i ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 giugno 2022) - Salito a 20 morti il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico di ieri contro uno shopping mall di Kremenchuk. Iaffermano di aver colpito undeposito di armi ucraine, molti i ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili russi su un centro commerciale con oltre mille civili a Kremenchuk. Le immagini dell'edificio in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - LiaQuartapelle : I russi hanno bombardato un centro commerciale a #kremenchuk con dentro almeno mille persone. Non si conosce il num… - Lucio63th1 : VLADIMIR PUTIN hai scazzato tutto con questa tua guerra in Ucraina E CON LE MINACCE STAI CONTINUANDO A SCAZZARE !!… - Annika593482531 : RT @a_lambardi: Altri cattivi russi mentre sterminano la popolazione locale in Ucraina -