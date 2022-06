Ucraina: Romano (Pd), 'Italia campo di scorribande disinformazione russa' (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "La tragedia dell'aggressione di Putin all'Ucraina è fatta anche di disinformazione e stravolgimento dei fatti. La disinformazione è uno strumento politico e militare che è stato usato massicciamente in questi anni dal regime di Putin e come strumento di intossicazione nei confronti dell'Europa". Andrea Romano del Pd ha presentato così, in una conferenza stampa alla Camera con la dem Lia Quartapelle e Riccardo Magi di Più Europa, il rapporto ''disinformazione o propaganda? La guerra contro l'Ucraina, la propaganda e il 'caso' Italia'. Il rapporto è stato prodotto dalla Federazione Italiana Diritti Umani e Open Dialogue Foundation ed è stato presentato insieme ai parlamentari di Pd e Più Europa da Eleonora Mongelli (Fidu), ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "La tragedia dell'aggressione di Putin all'è fatta anche die stravolgimento dei fatti. Laè uno strumento politico e militare che è stato usato massicciamente in questi anni dal regime di Putin e come strumento di intossicazione nei confronti dell'Europa". Andreadel Pd ha presentato così, in una conferenza stampa alla Camera con la dem Lia Quartapelle e Riccardo Magi di Più Europa, il rapporto ''o propaganda? La guerra contro l', la propaganda e il 'caso''. Il rapporto è stato prodotto dalla Federazionena Diritti Umani e Open Dialogue Foundation ed è stato presentato insieme ai parlamentari di Pd e Più Europa da Eleonora Mongelli (Fidu), ...

