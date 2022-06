Ucraina | Renzi “Conseguenze enormi | serve competenza”

Leggi su liberoquotidiano

ROMA (ITALPRESS) – "La guerra in Ucraina ha portato con sè conseguenze drammatiche, ce ne saranno altre sul cibo, 20 dei 54 Paesi africani si sono schierati con la Russia perchè temono la carestia, c'è un problema energetico, la Russia sta spostando l'asse ad est, i cinesi stanno facendo un'operazione geopolitica incredibile, stanno facendo scorte di cibo, Cina e India insieme sono 3 miliardi di persone". Lo ha detto Matteo Renzi a Sulmona nel corso della presentazione del suo libro "Il Mostro"."La politica è complessa, servono persone competenti, che studiano e approfondiscono. Se si vota per simpatia, si ride in campagna elettorale e si piange per i 5 anni successivi".