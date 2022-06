Ucraina news, Medvedev minaccia: terza guerra mondiale se la Nato invade la Crimea (Di martedì 28 giugno 2022) A dichiararlo nel suo messaggio quotidiano ai concittadini, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , sottolineando che fortunatamente la maggior parte dei presenti è riuscita a mettersi in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) A dichiararlo nel suo messaggio quotidiano ai concittadini, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , sottolineando che fortunatamente la maggior parte dei presenti è riuscita a mettersi in ...

Pubblicità

LaStampa : Ucraina, Der Spiegel: “Ruolo centrale Italia, Draghi regna in due mondi” - fladig : ??Gli arrivi via mare in realtà restano limitati: 26000 in 6 mesi NON SONO un'emergenza numerica.I flussi dall'Ucra… - ilfoglio_it : Diminuiscono i talk show e l'interesse per la guerra in Ucraina, ma il professor Orsini è sempre in televisione a d… - rosanna_vespoli : CHI ha una sfera di cristallo per sapere Come stanno le cose?????… - Luxgraph : Kissinger guarda oltre la guerra: «Reintegrare la Russia nel sistema europeo» #corriere #news #2022 #italy #world… -