Ucraina | missile Russia su centro commerciale | 18 morti – Video

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ salito a 18il nuovo bilancio delle vittime dell’attacco missilistico dellacontro ilAmstor a Kremenchuk, nella regionedi Poltava. Lo riporta la Bbc, mentre il presidente americano Joe Biden su Twitter ha definito “crudele l’attacco dellacontro i civili” nel. In precedenza il responsabile del Servizio statale di emergenza ucraino nella regione di Poltava, Serhiy Kruk, aveva parlato di almeno “16 persone rimaste uccise e 59 ferite, 25 delle quali ricoverate in ospedale”, riferendo – come ha riportato Ukrinform – delle operazioni dei soccorritori. “Siamo solidali con il popolo ucraino – ha ribadito Biden – Come dimostrato al G7, gli Stati Uniti insieme ad alleati e ...