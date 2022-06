Ucraina, le operazioni di soccorso tra le macerie del mall bombardato a Kremenchuk (Di martedì 28 giugno 2022) Continuano le operazioni di ricerca e soccorso a seguito del bombardamento al centro commerciale di Kremenchuk, in Ucraina. Il mall, dove 18 civili sono rimasti uccisi, di cui uno deceduto in ospedale, è stato colpito da un attacco missilistico russo nella giornata di lunedì 27 giugno: 59 persone hanno chiesto assistenza medica, 25 delle quali sono state ricoverate all’ospedale di terapia intensiva di Kremenchuk. Nelle operazioni di messa in sicurezza si smontano strutture edili danneggiate utilizzando attrezzature di ingegneria pesante e piccoli macchinari. Le unità del Dsns hanno esaminato e analizzato i detriti delle strutture edili al 60% della superficie totale. Il coordinamento degli eventi sul posto è effettuato dalla sede di eliminazione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Continuano ledi ricerca ea seguito del bombardamento al centro commerciale di, in. Il, dove 18 civili sono rimasti uccisi, di cui uno deceduto in ospedale, è stato colpito da un attacco missilistico russo nella giornata di lunedì 27 giugno: 59 persone hanno chiesto assistenza medica, 25 delle quali sono state ricoverate all’ospedale di terapia intensiva di. Nelledi messa in sicurezza si smontano strutture edili danneggiate utilizzando attrezzature di ingegneria pesante e piccoli macchinari. Le unità del Dsns hanno esaminato e analizzato i detriti delle strutture edili al 60% della superficie totale. Il coordinamento degli eventi sul posto è effettuato dalla sede di eliminazione delle ...

