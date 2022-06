Ucraina: Kiev, ‘341 bambini uccisi e 622 feriti da inizio guerra' (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Sono 341 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 622 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 2.061 istituzioni educative, 213 delle quali sono andate completamente distrutte. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in grado di confermare 4.731 morti e 5.900 feriti tra civili in Ucraina alla mezzanotte del 26 giugno. Secondo l'Onu, almeno 330 bambini sono stati uccisi e 489 sono ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Sono 341 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 622 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv,e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 2.061 istituzioni educative, 213 delle quali sono andate completamente distrutte. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in grado di confermare 4.731 morti e 5.900tra civili inalla mezzanotte del 26 giugno. Secondo l'Onu, almeno 330sono statie 489 sono ...

