Ucraina, il momento dell’attacco al centro di Kremenchuk visto dal parco vicino: il panico e la fuga dopo l’esplosione (Di martedì 28 giugno 2022) Un video girato dalle telecamere di sorveglianza e diffuso sugli account di Tpyxa mostra il momento dell’attacco al centro commerciale di Kremenchuk in Ucraina, visto dalla prospettiva di un parco poco distante. Le persone stanno passeggiando quando all’improvviso l’esplosione scatena il panico, tutti scappano e provano a mettersi in salvo. Alcuni si gettano nell’acqua mentre i detriti cominciano a piovere dall’alto e il cielo si oscura in pochi secondi per la nube causata dall’esplosione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Un video girato dalle telecamere di sorveglianza e diffuso sugli account di Tpyxa mostra ilalcommerciale diindalla prospettiva di unpoco distante. Le persone stanno passeggiando quando all’improvvisoscatena il, tutti scappano e provano a mettersi in salvo. Alcuni si gettano nell’acqua mentre i detriti cominciano a piovere dall’alto e il cielo si oscura in pochi secondi per la nube causata dalL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

