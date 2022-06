Ucraina, gli Usa annunciano nuove sanzioni per Mosca: 'Colpiremo industria militare e oro' (Di martedì 28 giugno 2022) Gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia, decise dai leader del G7. L'industria militare e le importazioni di oro da Mosca, sono al centro dell'implementazioni delle sanzioni. '... Leggi su globalist (Di martedì 28 giugno 2022) Gli Usa hanno annunciatocontro la Russia, decise dai leader del G7. L'e le importazioni di oro da, sono al centro dell'implementazioni delle. '...

Pubblicità

UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Gli occupanti hanno sparato razzi contro il centro commerciale, dove… - GiovaQuez : In Ucraina c'è un 'conflitto per procura la cui posta in gioco è il nuovo ordine mondiale'. Gli Usa non mollano per… - matteorenzi : Sono contento per gli esiti del consiglio europeo sulla richiesta di Ucraina e Moldavia. Ma attenzione: se l’Unione… - RiRi02335129 : RT @ClaudioDeglinn2: “A casa nostra comandiamo noi” Così le autorità del North Dakota a Bill Gates. Gli hanno impedito di colonizzare l’in… - Rvaticanaitalia : Sono 91,7 milioni gli ettari di terre che sono state accaparrati, in questi ultimi 20 anni, a danno delle comunità… -