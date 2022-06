**Ucraina: Draghi, 'Zelensky fiducioso su riuscita contrattacco'** (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Noi veniamo da giorni dove il progresso russo è stato costante. Una delle cose che ha detto Zelensky è che dovrà partire il contrattacco ed è fiducioso che possa riuscire". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Noi veniamo da giorni dove il progresso russo è stato costante. Una delle cose che ha dettoè che dovrà partire iled èche possa riuscire". Così il premier Marioin conferenza stampa al termine del G7.

