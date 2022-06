Ucraina: 18 morti nell'attacco russo al centro commerciale (Di martedì 28 giugno 2022) E' salito a 18 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale di Kremenchuk, in Ucraina. Lo fanno sapere le autorità locali, che finora avevano registrato 16 morti e 59 feriti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) E' salito a 18il bilancio dell'di ieri a undi Kremenchuk, in. Lo fanno sapere le autorità locali, che finora avevano registrato 16e 59 feriti, ...

Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - fladig : ??Gli arrivi via mare in realtà restano limitati: 26000 in 6 mesi NON SONO un'emergenza numerica.I flussi dall'Ucra… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, missili russi su un centro commerciale: “Ci sono morti e feriti”. Cremlino: “Putin sarà al G20 i… - simsavit : RT @serenel14278447: 'LE VITTIME CIVILI Salgono a 18 i morti nel centro commerciale. Bombe su tutta l’Ucraina: un cambio di passo? di Andre… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | E' salito a 18 morti il bilancio dell'attacco di ieri al centro commerciale di Kremenchuk. Lo rendono not… -