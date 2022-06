Turchia: ok a Svezia e Finlandia nella Nato. Stoltenberg: 'Ciò che Putin voleva evitare' (Di martedì 28 giugno 2022) Per approfondire : Video : Nato, Stoltenberg: "Il vertice di Madrid segna un momento epocale" Madrid, 28 giugno 2022 - Ok della Turchia all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia , il via libera ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Per approfondire : Video :: "Il vertice di Madrid segna un momento epocale" Madrid, 28 giugno 2022 - Ok dellaall'ingressodi, il via libera ...

Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - HuffPostItalia : La Svezia si piega alla Turchia per entrare nella Nato: 'Pkk, sono terroristi' - martaottaviani : Il punto è cosa avrà ottenuto #erdogan in cambio per non fare più obiezioni #nato #svezia #finlandia #turchia - Pietro199201992 : RT @peacelink: Pur di entrare nella #Nato #Svezia e #Finlandia accettano le richieste della #Turchia sui #curdi, che Erdogan considera #ter… - andliuz : RT @davcarretta: Per chi non avesse capito: la Turchia toglie il veto all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. -