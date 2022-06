Tuffi, Mondiali Budapest 2022: Cina oro nel sincro 10 metri, Italia decima (Di martedì 28 giugno 2022) Oro Cina (467.79), Argento Gran Bretagna (427.71), bronzo Canada (417.12). È questo il podio della finale della piattaforma sincro 10 metri. Classico dominio della coppia composta da Yang e Lian. Non basta Oleksi Sereda invece a garantire all’Ucraina un piazzamento più alto del quarto. Solo decimo posto per Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu che chiudono a 328.95. “I primi quattro Tuffi sono andati molto bene, poi c’è stato un errore. Ma siamo contenti, c’è fiducia per il futuro“, dice Sargent Larsen. “Usiamo questa gara come allenamento per gli Europei”, l’auspicio di Timbretti Gugiu. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Oro(467.79), Argento Gran Bretagna (427.71), bronzo Canada (417.12). È questo il podio della finale della piattaforma10. Classico dominio della coppia composta da Yang e Lian. Non basta Oleksi Sereda invece a garantire all’Ucraina un piazzamento più alto del quarto. Solo decimo posto per Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu che chiudono a 328.95. “I primi quattrosono andati molto bene, poi c’è stato un errore. Ma siamo contenti, c’è fiducia per il futuro“, dice Sargent Larsen. “Usiamo questa gara come allenamento per gli Europei”, l’auspicio di Timbretti Gugiu. SportFace.

