Truffa con bonus edilizi | sequestro da 772 milioni | coinvolte 143 persone tra Napoli e Caserta

Pubblicità

casino90210 : @franzofFulham @strange_days_82 @ProfMBassetti Scusa io sono la prova della truffa vax : sono una over 50 con patol… - lacittanews : Roma, 28 giu – Colossale truffa tra Napoli e Caserta, con 143 persone fisiche e giuridiche che risultano coinvolte.… - DPaolotti : @keanuscigarette meraviglioso il mio amore, E' la gentilezza e nel suo cuore, nel suo modo di essere una persona as… - serenel14278447 : Truffa con bonus edilizi, maxisequestro da 772 milioniResta sempre aggiornato con le ultime notizie sulle elezioni - xblunotte : RT @ilriformista: Scoperto un enorme giro di lavori fantasma per incassare i soldi del bonus edilizia: il 70% dei coinvolti col reddito di… -

Cryptonomist

Tra questi, figurano molti percettori di Reddito di cittadinanza , oltre il 70% dei responsabili, ma anche parcheggiatori abusivi , persone segnalate per vicinanzala camorra e, in un caso, un ...FRATTAMAGGIORE (NAPOLI) - La GdF di Frattamaggiore dopo indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord su una maxi -realizzatai bonus edilizi (decreto Ri - lancio) e i canoni di locazione, ha sequestrato oltre 772 mln di euro di crediti. 143 le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella vicenda tra le ... No, la truffa di Milano non c’entra con Bitcoin I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari ai danni di 22 soggetti. Si tratta di 12 persone agli arresti domiciliari e 10 sottoposti al ...Oltre 772 milioni di euro di crediti ritenuti frutto di una maxi-truffa messa a segno con i bonus edili e i canoni di locazione, previsti nel cosiddetto decreto Rilancio, sono stati sequestrati preven ...