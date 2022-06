Truffa con bonus edilizi | maxi-sequestro da quasi 800 milioni di euro tra Napoli e Caserta | l’intervento della Guardia di Finanza

(Di martedì 28 giugno 2022)conda 772tra: coinvolte 143 persone tra cui boss, detenuti e parcheggiatori abusivi.conda800ditra: coinvolti anche boss e parcheggiatori abusivi Un ampio giro di truffe conche ha coinvolto 143 persone è stato scoperto dalladitra. In seguito alla scoperta, la GdF ha effettuato un ...

Corruzione eai danni dell'Unione Europea sui fondi per l'agricoltura,funzionari della Regione siciliana coinvolti. E' questa l'accusa contestata a vario titolo a 22 indagati, di cui dodici colpiti ...La Guardia di finanza di Frattamaggiore, in seguito a un'articolata attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord su una maxirealizzatai bonus edilizi ed i canoni di locazione, ha sequestrato oltre 772 milioni di euro di crediti, vantati da 143 soggetti , tra persone fisiche e giuridiche, rispettivamente ...Maxi truffa a Napoli: sequestrati 772 milioni. Oltre il 70% dei soggetti coinvolti ricevono il reddito di cittadinanza.Truffa bonus edilizi, coinvolte 143 persone: un detenuto, parcheggiatori abusivi, persone senza di partite Iva, imprenditori 'per un giorno' ...