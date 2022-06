Truffa bonus: dichiara lavori per 30 milioni ma era in carcere (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dalla documentazione risultava che aveva consegnato lavori di ristrutturazione per 30 milioni di euro, di essere stato incaricato di eseguirne altri per 4 milioni, ma anche che era detenuto nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere. E’ emerso anche questo dall’indagine sulla maxi Truffa dei crediti per i bonus edili e di locazione che ha portato oggi la Guardia di Finanza di Frattamaggiore (Napoli) a notificare un sequestro preventivo da oltre 772 milioni di euro. Il 70 percento delle persone coinvolte nella presunta Truffa percepivano il reddito di cittadinanza, o comunque ne avevano fatto richiesta. Tra i titolari dei crediti, oltre al carcerato, figurano anche parcheggiatori abusivi, persone prive di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dalla documentazione risultava che aveva consegnatodi ristrutturazione per 30di euro, di essere stato incaricato di eseguirne altri per 4, ma anche che era detenuto nelcasertano di Santa Maria Capua Vetere. E’ emerso anche questo dall’indagine sulla maxidei crediti per iedili e di locazione che ha portato oggi la Guardia di Finanza di Frattamaggiore (Napoli) a notificare un sequestro preventivo da oltre 772di euro. Il 70 percento delle persone coinvolte nella presuntapercepivano il reddito di cittadinanza, o comunque ne avevano fatto richiesta. Tra i titolari dei crediti, oltre al carcerato, figurano anche parcheggiatori abusivi, persone prive di ...

Pubblicità

TgrRai : Maxi-truffa sui bonus edilizi tra Napoli e Caserta, la @GDF ha sequestrato 772 milioni di euro percepiti indebitame… - PupiaTv : Truffa con bonus edilizi, maxisequestro da 772 milioni tra Napoli e Caserta - VesuvioLive : Bonus edilizia, maxi-truffa per 772 milioni: scoperti percettori del Reddito e detenuti - iISud24 : Maxi-truffa sui bonus edili, sequestrati 772 milioni di crediti fiscali: 143 indagati #28giugno #cronaca #notizie - anteprima24 : ** Truffa bonus: dichiara lavori per 30 milioni ma era in #Carcere ** -