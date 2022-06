Trovare le parole giuste per “narrare” la propria impresa (Di martedì 28 giugno 2022) Intervista a Oscar Di Montigny, scrittore, divulgatore e chief innovation, sustainibility e value strategy officer di Banca Mediolanum Insieme a Oscar Farinetti (fondatore di Eataly) Di Montigny ha scritto “6 x 2”, sei brevi lezioni da due maestri del marketing. Qual è il valore della narrazione d’impresa? narrare è un istinto primordiale. Tutti sappiamo bene che se qualcosa non viene raccontato non esiste. Dunque, se si è compiuta un’impresa o se ne è creata una e non se ne parla e se ne fa parlare la si sta relegando in un angolo morto. La narrazione d’impresa, quindi, è un fatto essenziale e indiscutibile. Ciò di cui si può e si deve discutere, sono i concetti di “cosa”, “come” e “quando” narrare, e soprattutto del “perché” farlo, poiché questi hanno perimetri e logiche che mutano con il mutare ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 28 giugno 2022) Intervista a Oscar Di Montigny, scrittore, divulgatore e chief innovation, sustainibility e value strategy officer di Banca Mediolanum Insieme a Oscar Farinetti (fondatore di Eataly) Di Montigny ha scritto “6 x 2”, sei brevi lezioni da due maestri del marketing. Qual è il valore della narrazione d’è un istinto primordiale. Tutti sappiamo bene che se qualcosa non viene raccontato non esiste. Dunque, se si è compiuta un’o se ne è creata una e non se ne parla e se ne fa parlare la si sta relegando in un angolo morto. La narrazione d’, quindi, è un fatto essenziale e indiscutibile. Ciò di cui si può e si deve discutere, sono i concetti di “cosa”, “come” e “quando”, e soprattutto del “perché” farlo, poiché questi hanno perimetri e logiche che mutano con il mutare ...

Pubblicità

ilfoglio_it : È morta la poetessa Patrizia Cavalli. Qui, cinque anni fa, raccontava ad @annalenabenini l’amore che tutto muove, l… - MeryPirozzi : RT @JulietTweeting: Io pur sforzandomi non riesco a trovare un aspetto negativo in quel cavolo di video. Ha spiegato i suoi motivi con chia… - JulietTweeting : Io pur sforzandomi non riesco a trovare un aspetto negativo in quel cavolo di video. Ha spiegato i suoi motivi con… - MimmoAdinolfi : La polemica di Briatore sulla pizza sembrava una cacata così incredibile, un autogol così clamoroso, che era impens… - RFantazzini : @DMN_fantascienz @LiberoVolo1 (1) Ok, faccio il mio esempio. Non mi ritengo una persona colta, penso di essere quas… -