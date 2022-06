Tre camere, cabina armadio e giardino: Chiara Ferragni vende la villa di Los Angeles (Di martedì 28 giugno 2022) L'influencer ha deciso di cedere la sua prima casa di Los Angeles, quella in cui è nato il figlio Leone. Il prezzo della villa è a sei zeri Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) L'influencer ha deciso di cedere la sua prima casa di Los, quella in cui è nato il figlio Leone. Il prezzo dellaè a sei zeri

Pubblicità

uniaffittisi : #cercocasa Tre camere singole max 357 Euro #camerasingola #uniaffitti #richiesta #inaffitto #siena - graziacalore : e...non è finita, mancano gli ultimi 3(tre) governi! TUTTI VOLUTI E IMPOSTI, con le due camere PLAUDENTI da scorti… - marigall24 : “Non era tanto ansioso di saperne di più sulla vita di lei quanto di raccontarle la propria, e soprattutto di dirle… - Tommsii : Possiamo prenderle sotto analisi i figli froshi le camere di tutte le specie, emotivo e da aiuto molto probabile.… - smauri67 : RT @giovannitundo: Se per caso qualcuno conosce appartamento in affitto a #Bologna, per tre specializzande UNIBO, tre camere, zona via Zamb… -