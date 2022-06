Trattore ribaltato | precipita nel dirupo e muore a 85 anni mentre lavora nel campo a Piandimeleto

Pubblicità

PIANDIMELETO - Tragico infortunio sul lavoro a Piandimeleto : un agricoltore di 85 anni è morto dopo che il trattore cu sui stava lavorando si è ribaltato. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa in località Calzoppo nel comune di Piandimeleto per soccorrere una persona che mentre stava effettuando dei lavori in un campo agricolo con il trattore si è ribaltato mentre era alla guida, finendo così nel dirupo sottostante.